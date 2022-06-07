Абдулмуслим Абдулмуслимов обсудил с представителями Госдумы развитие транспортного коридора «Север-Юг»

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 7 июня, встретился с советниками заместителя Председателя Госдумы А. Бабакова Евгением Калининым и Александром Воробьевым.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития международного транспортного коридора «Север-Юг», транспортно-логистической инфраструктуры региона в целом.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что данный вопрос держит на контроле руководство страны, соответствующие предложения озвучены Главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Было отмечено, что одной из ключевых задач на ближайшую перспективу является расширение автодороги «Кавказ» до четырех полос.

Отдельно были обсуждены вопросы строительства дорог в объезд Махачкалы, Хасавюрта и Дербента. Идет подготовка к проведению конкурентных процедур по определению производителя работ по проектированию северного обхода Махачкалы, на который 10 марта 2022 года постановлением Правительства РФ на 2022 год выделено 86,7 млн рублей.

Как отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов, данный проект является одним из ключевых на международном транспортном коридоре «Север-Юг» в границах Дагестана.