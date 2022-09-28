Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов обратился к дагестанцам в связи с несанкционированными акциями

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27 сентября Абдулмуслим Абдулмуслимов обратился к людям старшего возраста в связи с несанкционированными акциями, которые прошли в Дагестане. Председатель Правительства Республики Дагестан отметил, что сегодня из-за рубежа предпринимаются попытки раскачать ситуацию в регионе попытками привлечь молодёжь к несанкционированным действиям.

Премьер подчеркнул, что нарушать общественный порядок никому не позволят, правоохранительные органы внимательно отслеживают и контролируют ситуацию.
«Сегодня наши сыновья, мужья, братья находятся на передовой, защищают наше Отечество. Им всем нужна поддержка. Мы должны, как никогда, сплотиться! Нельзя вестись на провокации и дезинформацию», — подчеркнул Абдулмуслимов.

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