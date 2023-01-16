Абдулмуслим Абдулмуслимов обозначил основные задачи на текущий год Госфинконтролю РД

Сегодня глава кабмина провел встречу с коллективом Сужбы госфинконтроля.

Премьер-министр отметил, что в условиях дефицита средств республиканского бюджета Республики Дагестан основными задачами на 2023 год являются: усиление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств; обеспечение эффективного взаимодействия Службы с правоохранительными органами, направленное на полноту принятия мер по переданным материалам проверок; обеспечение 100 % возмещение в республиканский бюджет Республики Дагестан, выявленных в ходе проверок бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.