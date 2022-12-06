Абдулмуслим Абдулмуслимов: новый храм украсит архитектурный облик Махачкалы

«Позвольте поздравить всех нас с большим событием как для Дагестана, так и для всех северокавказских республик, всей нашей великой Родины – с закладкой нового храма в честь Александра Невского.

В многовековой истории Республики Дагестан христианство занимает важное место. В советский период все религии подверглись гонениям, последствия которых не преодолены до сих пор. Это был трудный, порой трагический период для представителей всех конфессий в стране, в том числе и для православных верующих.

Так, в Махачкале в пятидесятых годах прошлого столетия был снесен крупнейший по тем временам храм – Александро-Невский собор, и прихожане вынуждены были совершать обряды в стесненных условиях.

В постсоветский период были сделаны отдельные шаги по восстановлению и строительству культовых зданий и сооружений, но в отношении православных храмов, учитывая их роль и значение для возрождения духовных ценностей у народов, традиционно исповедующих христианство, возводимый храм имеет огромное значение.

Строительство храма не только отвечает интересам и чаяниям православных верующих, кроме того, новый храм станет местом поклонения многочисленных гостей столицы Дагестана, украсит архитектурный облик города.

Символично, что планируемое здание собора будет соседствовать с мемориальным комплексом, который воздвигнут представителям русской интеллигенции – учителям, врачам, инженерам и многим другим специалистам, которые в свое время приехали и бескорыстно передали свой бесценный опыт и знания, посвятили всю свою жизнь созиданию и развитию во благо горного края.

Хотелось бы также отметить, что будущий храм, располагаясь неподалеку от строящегося Духовного центра имени Пророка Исы (мир ему) будет символизировать добрые, уважительные отношения православия и ислама, общие ценности веры, знания и гуманизма.

Веротерпимость и открытость народов Дагестана и всего нашего многонационального Отечества являются результатом того, что мы осознаем, что во всех религиях больше общего, чем различий, одни и те же традиции, одна и та же система ценностей.

И сегодня, когда есть силы, которые хотят эту духовно-историческую общность людей разрушить, возведение храма в память Александра Невского, защитившего и укрепившего наше государство, еще раз подчеркивает непобедимое и непреодолимое единство и могущество нашего Отечества.

Органы государственной власти, поддерживают планы по строительству храма и будут оказывать всяческое содействие этому благородному делу.

Уверен, что это строительство будет поддержано и жителями нашей столицы, мудрым дагестанским народом, и создание храма, несомненно, будет способствовать укреплению дружбы народов нашей Родины», — сказал Председатель Правительства.