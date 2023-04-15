Экономика

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Некоторые меня не понимают, когда я говорю, что нужно любить село, любить свою землю..»

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Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов назвал работу команды Сулейман-Стальского района одним из лучших примеров проявления патриотизма и любви к родной земле.

Одним из самых успешных проектов в сфере сельского хозяйства в республике является проект по закладке интенсивных садов, фундучного сада и строительству плодохранилища, инициатором которого выступает ООО «Полоса» в Сулейман-Стальском районе. Проект получил господдержку и уже позволил создать до 500 рабочих мест.

Находясь на площадке питомника, где выращивается собственный посадочный материал фундука, Абдулмуслим Абдулмуслимов эмоционально, но положительно оценил масштабы работ.

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