Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Некоторые меня не понимают, когда я говорю, что нужно любить село, любить свою землю..»

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов назвал работу команды Сулейман-Стальского района одним из лучших примеров проявления патриотизма и любви к родной земле.

Одним из самых успешных проектов в сфере сельского хозяйства в республике является проект по закладке интенсивных садов, фундучного сада и строительству плодохранилища, инициатором которого выступает ООО «Полоса» в Сулейман-Стальском районе. Проект получил господдержку и уже позволил создать до 500 рабочих мест.

Находясь на площадке питомника, где выращивается собственный посадочный материал фундука, Абдулмуслим Абдулмуслимов эмоционально, но положительно оценил масштабы работ.