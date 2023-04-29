Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Не только провели с пользой время, но и окунулись в историю древних поселений»

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Глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в субботнике, проведенном на территории объектов культурного наследия (мечети 11-12 века) и захоронений в селе Кала-Корейш Дахадаевского района.

«Субботник проводится во всех городах и районах республики. Мы выбрали участок, имеющий историческое значение. Это объекты культурного наследия в древнейшем дагестанском селе Кала-Корейш, популярном у туристов. Очистили территорию от кустарников, зарослей, мусора. Не только провели с пользой время, но и немного окунулись в историю древних поселений Дахадаевского района», — сказал премьер-министр.

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