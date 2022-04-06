Абдулмуслим Абдулмуслимов назвал вопросы, поднятые на встрече Владимира Путина и Сергея Меликова, приоритетными для республиканского правительства

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что на встрече Владимира Путина и Сергея Меликова были подняты вопросы, которые наиболее актуальны для развития экономики республики.

Один из главных вопросов встречи, по мнению премьер-министра — это развития инфраструктуры, прежде всего, в части водообеспечения и водоотведения:

«Для жителей Махачкалы, Каспийска и Избербаша особенно актуален вопрос подведения воды с Чиркейского водохранилища. Это очень серьезный проект по строительству водовода, надо будет провести воду на расстоянии 73 км. Сергей Алимович озвучил всю работу, которая проводится именно по реализации этого проекта, предусмотрен инфраструктурный кредит на сумму более 10 млрд рублей.

Не менее важен вопрос водоподведения города Буйнакска. Это проект, который начнет реализовываться уже в 2022 году, мы планируем определить единственного поставщика, который будет проводить эту работу на двух объектах. Такую возможность мы получаем благодаря нормативным правовым актам, которые в сложившихся экономических условиях принимаются в стране», — сказал Абдулмуслимов.

Важным блоком в повестке встречи с Президентом стали вопросы развития агро-промышленного комплекса. Как отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов, отрасль АПК является драйвером развития всей экономики Республики Дагестан.

Председатель правительства особое внимание уделил развитию виноградарства. Глава правительства отметил, что обеспеченность саженцами составляет порядка 2,5-3 млн штук саженцев виноградников, и это только на новые посадки. Параллельно нам необходимо будет и проводить ремонтные работы на уже функционирующих виноградниках, которые работают более 20-30 лет. В последние годы мы весь посадочный материал получали с Франции, Испании, Италии, Сербии.

Но с учетом санкционных мер, принятых западными странами в отношении нашего государства, вопрос создания такого питомника становится особенно актуальным.