Абдулмуслим Абдулмуслимов назвал ситуацию с ростом цен недопустимой

В целях сдерживания цен на баранину в Дагестане при содействии Министерства сельского хозяйства РФ предусмотрен ряд мероприятий. Об этом сообщил врио вице-премьера РД Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании в Правительстве РД 9 марта. В ходе обсуждения врио заместителя Председателя Правительства РД отметил, что цены на продукты в республике стабильны, однако зафиксирован рост стоимости баранины в среднем на 100 рублей за кг. По данному вопросу комментарий дал руководитель Минсельхозпрода РД Баттал Батталов. По словам министра, причиной роста цен на баранину стало повышение стоимости кормов, снижение объёмов производства, проблемы с зимовкой, а также другие факторы. Для недопущения роста цен на мясо предусмотрен ряд мер, в числе которых субсидирование животноводов, которые сдают мясо на переработку и проведение сельхозярмарок. В рамках мероприятия Управлению Роспотребнадзора по РД было рекомендовано ужесточить ветеринарный и фитосанитарный контроль вывозимого мяса в рамках ограничений, принятых Международным эпизоотическим бюро.

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