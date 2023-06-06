Абдулмуслим Абдулмуслимов назвал самые ресурсоёмкие отрасли экономики Дагестана

На совещании, посвященном ситуации, сложившейся в регионе с использованием трудовых ресурсов, Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов назвал наиболее ресурсоемкие отрасли экономики республики.

Среди них: сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, промышленность.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также добавил,что согласно прогнозу, численность трудовых ресурсов республики к 2025 г. увеличится до 1 млн 955 тыс. чел. Прогнозируется снижение численности населения, незанятого в экономике, к концу 2025 года до 661,2 тыс. человек. Ожидается, что также снизится и численность официально зарегистрированных безработных граждан.