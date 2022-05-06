Абдулмуслим Абдулмуслимов навестил ветерана войны Ильяса Казиханова

В преддверии Дня Победы Абдулмуслим Абдулмуслимов навестил ветерана Великой Отечественной войны Ильяса Казиханова. Председатель Правительства Республики Дагестан поздравил ветерана с праздником, сказав: «Вы — наша гордость, подрастающему поколению есть на кого ровняться». В ходе беседы премьер пожелал Ильясу Казиханову крепкого здоровья.

В следующем году ветерану исполнится сто лет. Он родился в селе Нижнее Казанище Буйнакского района. На фронт был призван в 1941 году. Воевал не только на территории нашей страны, но и за её пределами.