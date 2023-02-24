Абдулмуслим Абдулмуслимов навестил семью погибшего в ходе СВО военнослужащего Шамиля Гаджимурадова

Сегодня, 24 февраля, в день годовщины начала специальной военной операции на Украине, премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил семью погибшего в ходе СВО военнослужащего Шамиля Гаджимурадова.

Семья Шамиля Гаджимурадова проживает в Махачкале, у него остались жена и две дочки — 7 летняя Марьям и восьмилетняя Аиша. А сам он, до участия в СВО, служил в СОБРе.

В первую очередь, премьер-министр республики от имени Главы Дагестана Сергея Меликова выразил слова соболезнования родным и близким, после этого состоялась беседа с членами семьи, в ходе которой он поинтересовался у девочек успехами в школе и узнал, в решении каких вопросов руководство республики может оказать им помощь.

«Конечно, сегодня все могло быть иначе, но на все воля Всевышнего и мы должны с достоинством пережить эту утрату. Пусть Всевышний определит его среди лучших. Спасибо Вам огромное, что воспитали такого сына», — обратился Абдулмуслимов к матери погибшего.

Премьер-министр рассказал, что Президент Российской Федерации Владимир Путин и Глава Республики Дагестан с особым вниманием и трепетом относятся к семьям военнослужащих и делают все, чтобы обеспечить их всем необходимым.

«Ваш сын — это герой нашего Дагестана и герой Российской Федерации.

Мы всячески будем поддерживать вас в решении всех вопросов, обращайтесь в любое время. Для помощи семьям участников СВО в республике создан фонд социальной помощи «Все вместе». Мы будем помогать детям, чтоб они получили соответствующее образование, куда они заходят, туда и будем направлять их учиться», — отметил премьер.

Мать Шамиля Гаджимурадова, Умият Гаджимурадова, в свою очередь, поблагодарила Председателя Правительства РД за внимание и поддержку, отметив, что чувствует помощь со стороны государства, ранее от республиканского Фонда они получили соответствующую выплату.

Абдулмуслим Абдулмуслимов оказал семье материальную помощь.

Напомним, что решением Главы РД Сергея Меликова погибший в спецоперации лейтенант СОБР Росгвардии Шамиль Гаджимурадов посмертно был удостоен ордена Мужества.