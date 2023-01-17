Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Наши приоритеты в образовании неизменны»

Об этом Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил в ходе встречи с коллективом Минобрнауки РД.

«Отмечу, что наши приоритеты в образовании – неизменны. Это широкая, равная доступность, высокие требования к содержанию учебных программ, модернизация системы оценки качества общего образования, создание благоприятных условий для развития талантов и т.д.

Все эти принципы отражены и в новых стратегических документах, впервые принятых в республике. В частности, в Концепции развития образования в Республике Дагестан, Программе развития воспитания в Республике Дагестан и др.», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов, открывая встречу.