Абдулмуслим Абдулмуслимов напутствовал дагестанских борцов перед Чемпионатом России

Премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в пятницу, 9 июня, встретился со сборной команды Республики Дагестан по вольной борьбе.

В эти дни на базе Анжи-Арены в Каспийске у дагестанской сборной проходят интенсивные тренировки — команда готовится к предстоящему Чемпионату России по спортивной борьбе среди мужчин и женщин.

Вместе с премьер –министром на тренировочный пункт приехал и руководитель Минспорта РД Сажид Сажидов.

В рамках встречи они пообщались со спортсменами, а также тренерами и врачами сборной команды республики.

«Дагестан — это родина чемпионов. Заложенные нашими предками традиции мы сохранили и достойно продолжаем. Поэтому у нас есть чемпионы России, Европы, мира, олимпийские чемпионы. Спасибо вам за то, что вы себя посвятили спортивной борьбе, спасибо за искреннюю любовь к спорту!», — сказал премьер-министр РД, обращаясь к борцам.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также передал слова приветствия и поддержки спортсменам сборной команды Дагестана по вольной борьбе, готовящимся к Чемпионату России.

«Наш Глава республики Сергей Алимович Меликов очень интересуется спортом, в молодые годы он активно занимался, имеет медали и всем спортивным мероприятиям уделяет особое внимание. И когда мы обсуждали встречу с вами, он просил передать вам горячий, самый настоящий горский салам! Будем следить, болеть и переживать, удачи вам!», — сказал премьер-министр.

О подготовке к соревнованиям рассказал министр спорта Сажид Сажидов:

«На данный момент к участию в соревнованиях зарегистрировались 180 спортсменок и 350 спортсменов. У нас хорошо подготовленная команда, в состав нашей сборной вошли первые номера дагестанской борьбы, в том числе: Абдурашид Садулаев, Завур Угуев, Гаджимурад Рашидов. На тренировочных мероприятиях по подготовке к Чемпионату России также присутствует сборная команда Красноярского края и борец из Индии», — рассказал Сажид Сажидов.

Напомним, что чемпионат будет проходить с 19 по 25 июня во Дворце спорта им. А. Алиева в Каспийске. В спортивных соревнованиях примут участие 600 сильнейших спортсменов из 45 субъектов Российской Федерации.