Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Напряжение в обществе на фоне систематических отключений света выросло»

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Об этом Председатель Правительства Дагестана заявил в ходе заседания Оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики.

Премьер привёл в пример случай, когда совсем недавно жителями одного из районов города Махачкалы была перекрыта дорога.

«Многие жители не довольны уровнем качества предоставляемых услуг ЖКХ и предполагают, что они не соответствует стоимости. Главная причина – изношенность жилищных фондов и недостаток мощностей. Старые коммуникации работают неэффективно, с большими энергопотерями, которые оплачивают жители. Растущие потребности жителей в энергоносителях превосходят заложенный потенциал мощности сетей. Большая нагрузка приводит к сбоям в процессе эксплуатации и отключениям.

Необходима системная работа по модернизации коммунального хозяйства, в том числе за счет привлечения негосударственных, частных инвестиций.

Чтобы люди были обеспечены теплом, электроэнергией и другими коммунальными услугами необходимо внедрять современные системы на базе цифровых решений.

Наша задача – обеспечить максимально комфортные условия в домах дагестанцев», — отметил Абдулмуслимов.

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