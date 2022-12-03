Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил о долге общества перед людьми с ОВЗ

В преддверии Международного дня инвалидов А. Абдулмуслимов обратился к общественности с напоминанием, что мы всегда должны помнить о том, что живём рядом с людьми, чьи возможности ограничены по состоянию здоровья, а значит мы должны быть полезными им. Наряду с этим Председатель Правительства подчеркнул, что многие из людей с ОВЗ достигают успехов в разных сферах: науке, творчестве, спорте и т.д.

«Внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ОВЗ и маломобильных граждан в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже не нужно напоминать», — обращается он к дагестанцам.