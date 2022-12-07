Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Нам нужно обеспечить максимальную защищенность дагестанцев от ударов кризисов»

Премьер-министр Дагестана, обращаясь к главам министерств и ведомств, акцентировал их внимание на том, что в условиях кардинальных экономических перемен и быстро обновляемых технологий очень важно обеспечивать стабильное поступательное развитие дагестанской экономики и обеспечить максимальную защищенность дагестанцев от ударов кризисов.

«Иметь экономику, которая не гарантирует нам ни стабильности, ни достойного благосостояния – для Дагестана непозволительно.

Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским хозяйством.

Нам необходимо выстроить эффективный механизм обновления экономики, найти и привлечь необходимые для нее материальные и кадровые ресурсы», — сказал премьер- министр.