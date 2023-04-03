Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Нам необходимо обеспечить эффективность всех наших расходов»

Именно так обозначил глава кабмина в ходе заседания Оперштаба ключевую задачу, которая стоит перед Правительством региона в 2023 году.

Он также отметил, что ограниченная доступность финансовых ресурсов и оборотных средств, изношенность производственных мощностей, дорог, инженерных и коммуникационных сетей могут стать причинами, сдерживающими развитие экономики региона.

«Для устойчивой траектории роста необходимо обеспечить конкурентоспособную экономику, развитую инфраструктуру и промышленность. В условиях ограниченности средств и дефицита бюджета, нам необходимо обеспечить эффективность всех наших расходов и исполнение принятых на себя бюджетных обязательств. Это наш ключевой приоритет», — заявил премьер-министр.