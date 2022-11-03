Абдулмуслим Абдулмуслимов награжден медалью Ефима Федотовича Лискуна

Награду Председателю Правительства Дагестана вручил академик РАН, и.о.директора института зоотехнии и биологии ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Темирязева» Юсупжан Юлдашбаев за заслуги в области зоотехнической науки и образования.

Решение о награждении принято Ученым Советом факультета зоотехнии и биологии Российского государственного аграрного университета МСХА им. К.А. Тимирязева. Один из старейших аграрных университетов России учредил эту медаль в честь академика Е.Ф. Лискуна (1873-1958 гг), который занимался изучением отечественных пород сельскохозяйственных животных, дал подробную характеристику местных пород КРС.