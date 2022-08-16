Абдулмуслим Абдулмуслимов наградил госнаградами аграриев и тружеников села

В Правительстве Дагестана состоялась церемония вручения государственных наград гражданам, которые внесли весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса республики.

Церемония состоялась под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова. В числе аграриев и тружеников села, которые были поощрены госнаградами председатель сельхозкооператива «Знатные люди» Зиявудин Магомедов. Ему также как председателю Комитета по ветеринарии РД Магомеду Шапиеву были вручены Почётные Грамоты.

Также Благодарностью Минсельхоза РФ отмечен бригадир овцетоварной фермы кооперативного хозяйства «Агрофирма Чох» Рашид Хутуев. В числе других лауреатов, звание заслуженного врача РД присвоено ветеринарному врачу отдела ГБУ РД «Республиканское ветеринарное управление» Аминат Шапиевой.