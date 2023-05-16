Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Мы не имеем права останавливаться на достигнутых результатах и продолжим поддерживать наших овцеводов»

На официальном открытии XXIII Российской выставки племенных овец и коз Председатель Правительства РД поприветствовал гостей и участников мероприятия, в также зачитал приветственный адрес Главы РД Сергея Меликова.

«Отрадно, что в нынешних условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов Дагестан является одним из лидеров в производстве баранины, которое по итогам 2022 года составило 37,4 тыс. тонн в убойном весе, что на 12,7 % больше показателя 2021 года. За всеми этими цифрами и рекордными результатами стоят простые люди — трудолюбивые, заботливые, преданные своему делу, несмотря ни на какие препятствия.

Спасибо каждому труженику отрасли! Благодаря вам на столах сотен тысяч соотечественников есть и всегда будут качественные и полезные дагестанские продукты, а это значит, что мы не имеем права останавливаться на достигнутых результатах и продолжим поддерживать наших овцеводов», — подчеркнул глава кабмина Дагестана.