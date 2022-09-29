Экономика

Абдулмуслим Абдулмуслимов: Минсельхоз РФ поддержал инициативу Дагестана в части внесения изменений в Правила рыболовства

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Об этом премьер-министр Дагестана рассказал на совещании под руководством главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова

«В вопросах развития рыбной отрасли мы получаем огромную поддержку со стороны Минсельхоза России. В частности, Минсельхозом РФ была поддержана инициатива республики в части внесения изменений в Правила рыболовства, что позволило расширить район промысла в южной части Дагестана, который позволяет осуществлять лов рыбы почти круглый год, кроме запретных нерестовых периодов», — заявил премьер-министр Дагестана.

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