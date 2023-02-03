Экономика

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Местные товаропроизводители должны преобладать на внутреннем и внешнем рынках»

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Говоря о задачах, которые стоят перед Правительством Дагестана на ближайшее время, Абдулмуслим Абдулмуслимов обозначил, что в первую очередь кабмин будет работать над тем, чтобы местные товаропроизводители в рамках действующего законодательства преобладали на внутреннем и внешнем рынках.

«Будем поддерживать продвижение вашей продукции и услуг. К слову сказать, при осуществлении закупок конкурентным способом, не у единственного поставщика, в прошлом году с местными товаропроизводителями из числа субъектов малого предпринимательства заключено более 5 тыс. контрактов на сумму 8,8 млрд рублей или 13,6 % от общего объема (64,6 млрд рублей)», — сообщил он.

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