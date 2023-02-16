Здравоохранение

Абдулмуслим Абдулмуслимов: Люди оценивают состояние республиканского здравоохранения исходя из собственного опыта

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Выступая на заседании кабмина, Председатель Правительства РД отметил положительные изменения в дагестанском здравоохранении. За последнее время существенно — на 13,8% повысилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

«Безусловно, эти данные заслуживают внимания», — указал премьер.

В тоже время состояние республиканского здравоохранения люди оценивают исходя из собственного опыта. «Поэтому на данном этапе необходимо уделить особое внимание укреплению материально-технической базы», — обозначил премьер.

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