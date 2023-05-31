Абдулмуслим Абдулмуслимов лично узнал мнение пациентов о работе диализного центра РКБ

Обновленный центр гемодиализа, оснащенный десятью новейшими аппаратами, открыт в конце прошлого года в Республиканской клинической больнице.

Главное в процедуре – качественные диализаторы. Также здесь установили многоуровневую систему очистки дистиллированной воды для диализа, аналогов которой нет в республике.

Больница дополнительно смогла принять на гемодиализ 60 пациентов, каждый из которых в среднем в год получит 125 сеансов гемодиализа.

В ходе беседы с премьером пациенты позитивно оценили условия, созданные в новом здании центра. Вместе с тем, они попросили его помочь с транспортом, так как для регулярных поездок в центр нередко приходится пользоваться услугами такси.