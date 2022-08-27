Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Лейтмотивом моей жизни являются слова: труд облагораживает человека»

«Сегодня нашим субботником мы дали старт сезону уборки винограда. В советские годы сбыла добрая традиция — с детства прививать любовь к родной земле, есть известное выражение: труд облагораживает человека.

Эти слова служат лейтмотивом на моем жизненном пути, я родился на селе и благодарен своим покойным родителям за то, что они привили мне любовь к сельскому труду. У нас дома был скот, были картофельные поля, и все члены нашей большой семьи принимали участие в этих работах», — сказал Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслимов.