Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Ко мне поступает много обращений относительно справедливости кадастровой оценки»

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Об этом глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал в ходе заседания Правительства Дагестана.

Премьер-министр республики обратил внимание, что перед Минимуществом поставлена четкая задача – обеспечить максимально справедливую оценку государственную кадастровую оценку.

«Споры и разбирательства в данной сфере не утихают: очень много судебных тяжб и обращений граждан. Много писем поступает и в мой адрес. Эти вопросы напрямую влияют на состояние бизнеса, социальную стабильность и в конечном итоге, разумеется, на деловую активность и налоговые поступления», — обозначил премьер-министр РД.

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