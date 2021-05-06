Абдулмуслим Абдулмуслимов оценил потенциал птицефабрик Дагестана

5 мая зампредседателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил село Михеевское МО «Кизлярский район» и ознакомился с работой «Кизлярской птицефабрики».

Руководитель Давуд Муртазалиев начал восстанавливать птицефабрику несколько лет назад. К трем старым корпусам построено новое зернохранилище площадью свыше одной тысячи кв. метров.

Каждый корпус вмещает по семнадцать тысяч несушек. Бизнесмен планирует восстановить цыплятник и построить новый корпус. Птицефабрика производит каждый день около пятидесяти тысяч яиц.

Абдулмуслим Абдулмуслимов вместе с главой Минсельхозпрода РД Батталом Батталовым осмотрел предприятие и оценил качество его работы.

Вице-премьер сообщил о заинтересованности руководства республики в птицеводстве яичного направления и отметил, что предприятиям такого характера будет оказана помощь на федеральном и региональном уровнях.

Как сообщил Абдулмуслимов, со следующего года федеральный Минсельхоз будет применять финансовую стимуляцию для модернизации и технического оснащения подобных фабрик.