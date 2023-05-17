Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Имя и наследие Хизгила Давыдовича Авшалумова вошли в историю»

Гостей вечера памяти писателя Хизгила Авшалумова поприветствовал премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов:

«Имя и наследие Хизгила Давидовича вошли в историю как яркое достижение национальной татской культуры. Как многие его современники, он прошел через суровые испытания Великой Отечественной войны, воевал на Северо-Кавказском и Белорусском фронтах, был не раз ранен, дошел до Берлина. Сборники его произведений на родном и русском языках вошли в золотой фонд дагестанского культурного наследия».

Отметил Абдулмуслимов и вклад писателя в дагестанское театральное искусство. Его пьесы, переведенные на языки народов Дагестана, вошли в репертуар многих народных театральных коллективов.