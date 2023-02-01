Абдулмуслим Абдулмуслимов и Заур Аскендеров посетили Центр «Альтаир»

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов и председателем НС РД Заур Аскендеров посетили Центр по работе с одаренными детьми «Альтаир», который временно функционирует на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Центр создан по аналогу самого крупного образовательного центра в России — «Сириус» в городе Сочи.

Его основными задачами являются выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

Занятия проходят по трем направлениям: искусство наука и спорт. Каждый желающий может посетить их абсолютно бесплатно.

Отметим, что основные объекты образовательного центра будут строиться на территории резиденция Главы РД , поручение о передаче земельного участка площадью 14,4 га центру «Альтаир» было подписано Сергеем Меликовым в ноябре 2021 года.