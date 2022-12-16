Абдулмуслим Абдулмуслимов и Сергей Назаров обсудили социально-экономическое развитие Дагестана

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 16 декабря, провел двустороннюю встречу с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым. Стороны обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития региона.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поприветствовал гостей на дагестанской земле, поблагодарил за приезд в Дагестан и за поддержку, которую оказывает республике Министерство экономического развития Российской Федерации. Он также доложил, с какими итогами республика заканчивает 2022 год.

«Экономическое развитие республики, как и в целом по России, в 2022 году определялось такими основными факторами, как внешнее санкционное давление недружественных стран и эпидемиологическая ситуация», — сказал премьер-министр региона.

В этой связи в Дагестане приняты меры, направленные на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Дагестан.

Итоги социально-экономического развития Республики Дагестан за 9 месяцев 2022 года характеризуется ростом темпов основных социально-экономических показателей развития: промышленного производства – на 15,3%, продукции сельского хозяйства – на 1,2%, объёма работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» – на 7,1%, оборота розничной торговли – на 3,9%, объема платных услуг населению – на 3,6%. При этом наблюдается спад ввода жилых домов – на 12,8%.

В текущем году в республике запущены четыре промышленных объекта, в том числе первая крупная солнечная электростанция мощностью 15 МВт в г. Южно-Сухокумске, а также в городе Махачкале — завод по производству медицинского кислорода ООО «Трастфарма», завод по производству сухих строительных смесей ООО «Трон», завод по производству шаров для изготовления стекловолокна ООО «Каспий Гласс».

На завершающей стадии строительные работы по 59 объектам, финансируемым в рамках Республиканской инвестиционной программы, в том числе 9 объектов общего образования, 33 объекта дошкольного образования, 7 объектов спорта, 7 объектов газификации, 2 объекта водоснабжения, 1 объект здравоохранения.

Хорошие показатели по линии государственной поддержи дорожного хозяйства Республики Дагестан. За неполный год построено и реконструировано 6,7 км автомобильных дорог и 3 моста протяженностью 189,5 пог. метров, отремонтировано 197 км автомобильных дорог и 1 мост протяженностью 33 пог. метра.

Объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий сельхозпроизводителей за январь-сентябрь составил 122214,3 млн руб. и вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (за январь-сентябрь 2021 года – 101,8%), в том числе продукции растениеводства – 72398 млн руб. с ростом на 2,0% и животноводства – 49816,3 млн руб., что составляет 100,1% к аналогичному периоду 2021 года. Дагестан демонстрирует рекорды в уборке урожая риса, винограда.

За два дня представители Минэкономразвития РФ ознакомились с проектом Каспийского Курорта «Каякент», посетили место планируемой к созданию ОЭЗ «Каспийский кластер», проверили ход строительства очистных сооружений в г. Дербенте и образовательных организаций в переселенческом Новолакском районе, осмотрели махачкалинский морской торговый порт и рыбоводческий комплекс в Кизлярском районе.