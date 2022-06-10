Абдулмуслим Абдулмуслимов и Илья Карпов обсудили вопросы подготовки в ПМЭФ

Между Республикой Дагестан и Росимуществом в рамках Петербургского международного экономического форума планируется подписание соглашения о взаимодействии.

Вопросы подготовки к форуму 10 июня рассмотрели на встрече Председатель Правительства РД Абдулмуслим Аблулмуслимов и начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ильёй Карповым.

В рамках встречи, которая проходила 10 июня, были осуждены вопросы в сфере управления госимуществом, состоянием федеральных и республиканских земель и координации работы республиканских органов власти с Росимуществом. Одним из вопросов встречи стали меры по развитию Махачкалинского морского торгового порта, новоназначенным директором которого стал Рустам Керимов.