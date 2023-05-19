Абдулмуслим Абдулмуслимов, Харон Амерханов и Дмитрий Бутусов подвели итоги работы XXIII Российской выставки племенных овец и коз

Сегодня, 19 мая, после официальной церемонии закрытия XXIII Российской выставки племенных овец и коз, прошедшем в городе Каспийске, Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, президент национального союза овцеводов, академик Российской академии наук Харон Амерханов и директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Дмитрий Бутусов в рамках пресс-подхода ответили на вопросы журналистов и подвели итоги работы выставки, которая завершись в Каспийске.

Президент национального союза овцеводов, академик Российской академии наук Харон Амерханов отметил, что уровень организации выставки на территории Республики Дагестан был очень высок — другим регионам нужно будет хорошо потрудиться, чтобы сохранить ту высокую планку, которую продемонстрировала южная республика в этому году.

«Впечатления — неповторимы, непередаваемы. На выставке Правительство РД продемонстрировало высший класс по подготовке и организации мероприятия. Ведь выставка — это фрагмент ведения племенной работы, без нее было бы очень сложно популяризовать все генетические ресурсы. Поэтому хочу выразить благодарность от Минсельхоза России, от национального союза — нашему коллеге, другу, Председателю Правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову за четкую подготовку и организацию проведения этой выставки. Спасибо вам большое!», — сказал Амерханов.

В свою очередь, директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Дмитрий Бутусов подчеркнул, что в этом году попадает масштабность выставки, она перекрыла все ранее установленные рекорды, как по количеству животных-участников, так и по количеству посетителей.

«Мы в последние годы проводили эту выставку на площадках, ориентированных прежде всего на профессионалов, отраслевиков, а на этой выставке появилась возможность у обычного населения, у семей с детьми прийти и посмотреть, прикоснуться — это и есть такой элемент популяризации, элемент форсирования позитивного имиджа отрасли, что крайне важно сегодня.

В результате выставка получилась уникальной. От нас — самая высокая оценка. Передаю благодарность Главе республики и Председателю Правительства региона за поддержку. Я напомню, что в нашей деловой программе выставки участвовал заместитель сельского хозяйства РФ Андрей Разин, который сегодня курирует животноводство.

В целом, я уверен, что по итогам очень глубокой, серьезной деловой программы будут сделаны шаги и выводы в части развития мер господдержки, регулирования этой области. Кстати, это одна из отличительных особенностей этой выставки, потому что наша деловая программа длилась 3 дня — горячие споры, дискуссии, обсуждения. Это действительно уникально!

Говоря о мерах господдержки, отмечу, что со следующего года у нас появятся новые дополнительные меры, связанные с организацией и строительством животноводческих ферм, компенсацией части затрат по строительству откормочных площадок. У нас будут пролонгированы и увеличены сроки кредитования льгот до 15 лет, что позволит нашим отраслевым компаниям и хозяйствам привлекать кредиты, но и отдельно прорабатывается вопрос повышения коэффициента по мерам поддержки для Северного Кавказа — все эти направления у нас в работе.

Я думаю, что по итогу нашей работы будет подготовлена детальная резолюция и мы также посмотрим в части шерсти, что мы можем сделать, и как поддержать это направление», — поделился с журналистами Дмитрий Бутусов.

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, отвечая на вопросы представителей СМИ, поблагодарил Минсельхоз России за оказанное доверие и за то, что предоставили возможность провести такое масштабное мероприятие в Республике Дагестан.

«Мы должны показывать простому народу, что мы делаем, и из чего складывается отрасль. Данная выставка стала своего рода прекрасной площадкой и ярким примером того, что молодежь тоже вовлечена в процесс животноводства. Все эти дни было много людей, была молодежь, старшие, дети и на самом деле, когда они видят плоды труда, они понимают, что значит тяжелый труд агрария, чабана.

На этих площадках они делают соответствующие выводы и понимают, что животноводством можно и нужно заниматься.

Дагестан – это овцеводческий край, у нас уникальная республика, в которой применяется горно-отгонная система животноводства. Выставка стала важным шагом, и частью той большой работы, которая проводится в плане развития овцеводства в России и в части обеспечения продовольственной безопасности.

В завершение хотел бы обратить внимание, что дагестанский народ всегда отличался сильным духом во всех направлениях. Подтверждением тому является решение животновода из СПК «Знатные люди» Хунзахского района передать свой выигранный автомобиль военнослужащим в зону СВО. Это очень значимо и очень ценно!

Отдельно хочу поблагодарить всех почетных гостей федерального уровня, участников, экспертную комиссию, организаторов, которые смогли прочувствовать и передать поистине колоритный дух Дагестана и наше гостеприимство», — с таким добрым посылом подвёл итоги премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.