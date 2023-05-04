Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Горные территории имеют огромный потенциал в привлечении инвестиций»

Председатель Правительства Дагестана выступает в качестве спикера на панельной дискуссии «Инвестиции в экономику СКФО: в поиске новых ниш» в рамках Кавказской инвестиционной выставки. Он предлагает инвестировать в развитие горных территорий.

«Горные регионы Кавказа характеризуются уникальностью природных условий, различием культуры, языка, традиций, религий и менталитета населяющих их народов, — все это и есть богатство региона. Они критически важны для экономического роста страны.

В регионах СКФО на высоте от 500 метров над уровнем моря расположено порядка 1700 населенных пунктов – это более половины всех населенных пунктов. В свою очередь горные районы Дагестана занимают 44 % территории, здесь проживает треть нашего населения», — озвучил Абдулмуслимов.

Премьер региона уверен, что горные территории имеют огромный потенциал в привлечении инвестиций, решении вопросов продовольственной безопасности, а также, в сохранении культурного наследия и самобытности.