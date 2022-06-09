Абдулмуслим Абдулмуслимов доложил Юрию Чайке о строительстве новой школы в селе Сулейбакет Левашинского района

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в личном приёме граждан, который по поручению Главы государства провел Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка. В ходе мероприятия рассмотрен вопрос, касающийся строительства новой школы на 300 мест в селе Сулейбакет Левашинского района Республики Дагестан.

Абдулмуслимов доложил Полномочному представителю Президента РФ Юрию Чайке, что вопрос о строительстве школы с Министерством просвещения проработан. К концу 2023 года в селе Сулейбакент будет построена школа на 300 ученических мест в рамках реализации мероприятия «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» федерального проекта «Современная школа» на территории республики.

В целях ускорения выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 20 объектов образования по указанному соглашению, строительство школы в с. Сулейбакент республикой применен механизм заключения единых контрактов полного цикла «под ключ», которые предусматривают выполнение проектирования, строительства, закупки оборудования, пуско-наладку и ввод объекта в эксплуатацию одним ответственным лицом.

Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 31 мая 2022 г. № 206-р определен единственным поставщиком (подрядчик, исполнитель) компания ООО «Риново». Также, контракт находится на стадии подписания и будет размещен на платформе в течение следующей недели.

Юрий Чайка дал по объекту соответствующие поручения, реализация которых взята на контроль аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.