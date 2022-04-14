Абдулмуслим Абдулмуслимов доложил Татьяне Голиковой о ходе реализации программы по капремонту школ в Дагестане

14 апреля прошёл ВКС под руководством зампредседателя Правительства РФ Татьяны Голиковой по вопросам строительства образовательных объектов, капремонту школ.

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в совещании и сообщил об уже ведущихся работах. Он отметил, что работы по исполнению Поручения Президента РФ по капремонту образовательных организаций находятся под контролем главы республики.

Премьер-министр доложил, что по распоряжению Правительства РФ Дагестану выделено финансирование в размере 6,7 млрд рублей на капремонт 210 зданий школ.

Начало работ в рамках реализации программы будет осуществлено не позднее 15 мая, а завершиться капремонт школ должен не позднее 15 августа.