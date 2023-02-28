Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Дагестанцы всегда отличались мужеством, отвагой и героизмом»

В своем отчете Народному Собранию РД Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов обозначил самые основные вопросы, касающиеся всех значимых сфер республики.

В самом начале своего выступления он отметил, что подавляющее большинство населения нашей республики выражает решительную поддержку Верховному главнокомандующему и Вооруженным силам Российской Федерации Владимиру Путину.

– Как и во все времена, в составе подразделений, выполняющих самые сложные боевые задачи на передовой, достойное место занимают военнослужащие – офицеры и контрактники из нашей республики. В самых сложных боевых условиях они проявляют свойственные дагестанцам мужество, отвагу и героизм, – подчеркнул А.Абдулмуслимов.

Дагестан всегда был в строю, на защите Родины. И это говорим не только мы, дагестанцы. Об этом говорят подвиги наших земляков, которые удостоены высших наград. Буквально недавно Президент России Владимир Путин присвоил нашим землякам высокие воинские звания – генерал-полковника Рустаму Мурадову, генерал-лейтенанта Эседулле Абачеву и генерал-майора Сухрабу Ахмедову. Они достойны таких наград.

В жизни всегда есть место подвигу. И там, за рокадой наши бойцы ежедневно, ежечасно совершают подвиги. Об этом Абдулмуслим Абдулмуслимов знает не понаслышке. Он часто бывает на передовой, боевой офицер, знает, что поддержка необходима на фронте, как и надежное плечо друга и боевое братство.

На встрече с журналистами в Агентстве Печати и информации РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поставил перед нами задачу – каждого военнослужащего, каждый подвиг, который совершен в ходе СВО, должны знать дагестанцы, россияне, потому что они воюют, отдают жизни ради нас.

Источник: Голос степи