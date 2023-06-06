Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Дагестанцы – трудолюбивый народ»

В ходе совещания по сложившейся в регионе ситуации с использованием трудовых ресурсов глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов привел неутешительную статистику — в 22 муниципальных образованиях республики официально не занято свыше 50 % трудоспособного населения.

«Складывающаяся ситуация требует принятия решений в этой сфере. Мы пока не используем в полном объеме физический и интеллектуальный ресурс населения: не создано достаточное количество рабочих мест, поэтому потенциал людей используется недобросовестными работодателями по серым схемам, пользуясь низкой правовой культурой населения и другими причинами.

Выросло значительное количество неформально занятых, для которых надо выстроить систему новых трудовых отношений, исключающих возможность трудиться вне правового поля.

Я должен особо отметить, что дагестанцы – трудолюбивый народ. Я бы хотел сегодня услышать, как вы планируете работать с трудовыми ресурсами: какие резервы использовать, чтобы наши люди смогли реализовать свое конституционное право на труд?», — обратился глава кабмина к ответственным органам.