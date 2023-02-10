Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Дагестанская баранина соответствует всем мировым стандартам»

Об этом глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил в ходе пленарной сессии Первой федеральной конференции партнеров в сфере малого предпринимательства «Малому бизнесу – большую полку».

«Мы в 2018-2019 году экспортировали в ближневосточные страны более 4 тыс. тонн баранины, это является еще одним подтверждением тому, что она соответствует всем мировым стандартам. Я хочу поблагодарить Минсельхоз РФ, Росагролизинг и Россельхозбанк за поддержку республики. В ближайшее время мы закладываем первый камень планируемого к строительству в этом году мясоперерабатывающего предприятия полного цикла», — рассказал Абдулмуслимов.