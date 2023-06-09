Абдулмуслим Абдулмуслимов: Дагестан живет вольной борьбой

В Чемпионате России по спортивной борьбе, который пройдет в конце июня в Каспийске, примут участие около 600 сильнейших спортсменов из 45 субъектов Российской Федерации, более 100 почетных гостей и 55 судей.

Об этом сегодня сообщил глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе заседания организационного комитета по подготовке к чемпионату.

«Чемпионат России по спортивной борьбе – еще одна возможность для нас проявить дагестанское радушие и гостеприимство, показать спортивный, туристический, культурный потенциал Республики Дагестан. Уверен, что данные соревнования пройдут на высоком организационном уровне, послужат дальнейшему развитию спортивной борьбы в России», — прокомментировал премьер-министр.