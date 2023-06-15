Абдулмуслим Абдулмуслимов: Дагестан будет помогать Белгородской области

Премьер-министр Республики Дагестан прокомментировал соглашение о сотрудничестве, подписанное между двумя регионами.

По словам премьер-министра, стороны планируют осуществлять деятельность по взаимным поставкам важнейших видов продукции и услуг производственно-технического, сельскохозяйственного назначения и потребительских товаров.

«Дагестан — это аграрный регион, поэтому, прежде всего мы будем сотрудничать в аграрном секторе экономики. У нас, как у южного региона 7 природно-климатических зон, соответственно растут прекрасные абрикосы, персики и виноград. Мы производим востребованную вино-коньячную и рыбную продукцию, и, конечно у нас отменная баранина, которая на всероссийских конкурсах занимает первые места по вкусовым, диетическим и эргономическим качествам. Все это мы будем предлагать нашему братскому белгородскому народу.

В свою очередь, в Белгородской области прекрасно растет картофель и морковь, на сегодняшний день мы не удовлетворяем собственные потребности в этой продукции, поэтому в этом плане мы будем наращивать свое сотрудничество и взаимодействие», — прокомментировал Абдулмуслимов.

Глава кабмина также отметил туристический и культурный потенциал республики, и пригласил жителей Белгородской области посетить каспийские пляжи и памятные мероприятия, посвященные 100 — летию дагестанского поэта Расула Гамзатова.