Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Дагестан будет наращивать объемы производства овощных культур и картофеля»

«Бесспорно, Дагестан сегодня относится к ведущим овощеводческим регионам России. Но когда мы говорим про производство указанных культур, то это направление у нас ассоциируется с Левашинским и Акушинским районами, которые находятся на уровне показателей 5 ведущих регионов страны», — отметил премьер-министр.

Но, уверен глава кабмина, другие муниципалитеты республики располагают соответствующими природно-климатическими условиями и, немаловажно, историческим опытом для наращивания объемов производства овощных культур и картофеля:

«Я имею в виду Буйнакский, Кизилюртовский, Кумторкалинский, Хасавюртовский, Лакский, Кулинский, Казбековский, Карабудахкентский и другие районы».

В рамках поставленной Минсельхозом РФ задачи уже в это году запланировано увеличить общие посевные площади под овощами и картофелем на 1,8 тыс. га и 1,5 тыс. га соответственно, обратив особое внимание на организованный сектор.