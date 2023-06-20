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Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Число хакерских атак на информационную инфраструктуру в этом году не уменьшилось»

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Об этом сегодня заявил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании Правительственной комиссии по защите информации.

«Угрозы безопасности информации сегодня формируются быстрее, чем наше представление о возможных рисках в том или ином аспекте. То, что раньше не представляло никакой опасности – сегодня оказывается весьма серьезной и даже критической проблемой. События прошлого года нам наглядно это показали.

К сожалению, в текущем году количество хакерских атак на информационную инфраструктуру страны не уменьшилось и, учитывая, что под хакерскими атаками могут оказаться государственные и частные организации, обеспечивающие инфраструктуру населенных пунктов и страны в целом, нам нужно активнее принимать меры по защите своих информационных систем и ресурсов», — сказал премьер-министр.

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