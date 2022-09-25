Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Борьба за Родину, за интересы родного Отечества — в крови у дагестанцев»

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 25 сентября, прокомментировал проведение частичной мобилизации в России.

«Сегодня мы провели патриотическую акцию «Поддержим наших» в поддержку тех мероприятий, которые проводятся в Российской Федерации по Указу Президента страны, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина по частичной мобилизации. Акция с участием молодежи прошла с большим энтузиазмом, потому что у дагестанцев генетически заложена борьба, они борются за место под солнцем, они борются за жизнь, за свою страну.

Но то, что касается борьбы за Родину и интересы родного Отечества, — это в крови у всех дагестанцев. И поэтому и Указ Президента Российской Федерации, и соответствующий Указ, который издал наш Глава республики Сергей Алимович, оба будут выполнены и все те задачи, которые поставлены руководством перед Правительством региона, главами муниципальных образований, и вообще перед жителями республики по частичной мобилизации, они будут выполнены.

Мы поддерживаем тех ребят, которые сегодня принимают участие в мероприятиях, проводимых в рамках специальной военной операции на Украине. Хочу отметить, что Республика Дагестан по оказанию гуманитарной помощи ДНР и ЛНР в первой десятке среди субъектов страны. Оказание такой помощи в последующем тоже будет продолжено.

Параллельно нами уделяется внимание тем ребятам, которые получили ранения. Мы были в Московской области в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ, пообщались с нашими ребятами, и я был приятно удивлён тем духом и мужеством наших ребят, которые отстаивали интересы Российской Федерации, и вообще всего прогрессивного человечества во время проведения специальной военной операции.

Соответствующая помощь нами будет оказана и раненым, и семьям погибших. У нас открыт специальный социальный фонд, куда из резервного фонда Правительства РД мы направляем соответствующие финансовые средства. На прошлой неделе своим распоряжением направили туда ещё 50 млн рублей.

Я благодарен Сергею Алимовичу за особое внимание семьям погибших, с ними проводятся постоянные встречи. Также наши профильные министерства нацелены на оказание всей помощи семьям погибших и семьям раненых», — прокомментировал Абдулмуслимов.