Абдулмуслим Абдулмуслимов, Алексей Егоров и Абдурашид Магомедов возложили цветы к памятнику Воину-освободителю

Всероссийская акция «Свеча Памяти» стартовала в парке имени Ленинского Комсомола города Махачкалы.

Торжественное мероприятие включает традиционные церемонии зажжения свечей, возложения цветов к памятнику Воину освободителю, музыкальное и театральные представления.

В ней принимает участие Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, руководитель УФСБ по РД Алексей Егоров, министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, начальник Управления Рогсвардии по РД Александр Орехов и другие.