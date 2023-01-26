Абдулмуслим Абдулмуслимов: 2022 год был трудным для спортсменов

Глава кабмина Дагестана на встрече с коллективом Минспорта республики отметил, что для спортсменов, тренеров и специалистов отрасли прошлый год был тяжелым в связи с принятием Международным олимпийским комитетом и международными федерациями по всем видам спорта санкций против российских спортсменов, которые не позволили им участвовать в международных соревнованиях.

Несмотря на это, дагестанские спортсмены в этом году добились высоких спортивных результатов на всероссийских и международных спортивных состязаниях.

Завоевано 1974 медалей из них: 617 золотых, 553 серебряных и 804 бронзовых.

Выдающихся результатов добились дагестанские бойцы смешанного стиля – ММА. Ислам Махачев, стал чемпионом UFC и Усман Нурмагомедов, стал победителем всемирной организации «Белатор».