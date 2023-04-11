Абдулмуслим Абдулмслимов: «Браконьерство с использованием электроудочки является тяжким преступлением против водных биоресурсов»

В ходе заседания Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Дагестане премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что для сохранения водных биоресурсов республики нужно усилить борьбу с браконьерством.

«А браконьерство с использованием электроудочки является наиболее тяжким преступлением против водных биоресурсов.

Практика показывает, что успешное противодействие незаконному вылову водных биологических ресурсов требует комплексного, системного подхода, налаженного механизма взаимодействия всех государственных органов, контролирующих деятельность в сфере охраны, воспроизводства, промысла и переработки водных биологических ресурсов», — заявил премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов.