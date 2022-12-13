Общество

Абдулмуъмин Ибрагимов прокомментировал вопрос по возвращению останков наиба Хаджи-Мурата в Дагестан

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Сергей Меликов поручил решить вопрос о возвращении останков наиба Хаджи-Мурата для их достойного захоронения в соответствии со всеми религиозными канонами.

Ответственность за выполнение данной задачи возложена на специальную рабочую группу, руководство которой возложено на председателя Общественной палаты РД Абдулмуъмина Ибрагимова. По его словам, данный вопрос многие годы волновал дагестанцев.

«Хаджи-Мурат был настоящим воином, храбрым и самоотверженным. Мы все обязаны знать, помнить и проявлять уважение к своей истории», — сказал Ибрагимов.

Кроме того, к решению задачи будет привлечён Госсекретарь РД Магомед-Султан Магомедов, представители Миннаца и общественные деятели.

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