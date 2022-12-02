Абдулманапова Мадина из Гунибского района успешно работает дояркой

Абдулманапова Мадина Саадуевна родилась в селе Чох Гунибского района 27.02.1981 году. Окончила девять классов Чохской средней школы. Вся трудовая деятельность Мадины связана с сельским хозяйством, в первую очередь животноводством.

В 2001 году начала работать дояркой в коопертивном хозяйстве «Агрофирма Чох», где работает и в настоящее время. Сейчас у Мадины в группе 29 коров, не все они равнозначны по физиологическим возможностям.

Надои коляблятся от 6 до 20 литров от коровы, средний надой ее составляет 11-13 литров. В прошлом году Мадина надоила 35 386 литров, а за последние 9 месяцев надой молока составило 28 950 литров.