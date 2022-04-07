Абдулла Каранаев: «Наше дело правое и мы победим!»

Президент дагестанского регионального отделения межрегиональной общественной организации байкеров «Ночные волки» Абдулла Каранаев выступил на митинге-концерте в поддержку Российской Армии и жителей Донбасса, который в эти минуты проходит в Махачкале на площадке перед Аварским театром.

«Дорогие друзья, дагестанская молодежь, сегодня мы являемся свидетелями исторических событий, ведется специальная военная операция российской армией для обеспечения безопасности ДНР и ЛНР.

8 лет издевательств над жителями ДНР и ЛНР — это большой срок. Наши прадеды одержали героическую победу в Великой Отечественной войне, но принцип фашистов и сегодня угрожает миру. Мы не позволим украсть справедливость! Бои на Украине — это защита жителей Донбасса, это разгром НАТОвских подхалимов. Наше дело правое и мы победим!», — отметил он.