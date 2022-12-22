Абдулхаким Гаджиев: «Я бы назвал Дагестан краем гидроэлектростанций»

«Республика обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом, который оценивается в 55 млрд кВт/ч. Но он используется всего на 13-15 процентов.

В регионе действуют крупные, средние и малые ГЭС.

Сулакский каскад станций представлен знаменитой Чиркейской ГЭС, Ирганайской, Миатлинской и другими. Теперь появится еще одна — Могохская ГЭС.

Важно, что помимо выработки электроэнергии, гидроэлектростанции это еще и развитие туризма. Руководство ПАО «РусГидро» и Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов это отлично понимают. Я знаю, что эти вопросы регулярно обсуждаются властями республики и компанией. Я полностью поддерживаю эти контакты и уверен, что мы движемся в верном направлении.

Дагестан богат ресурсами, которые мы еще не используем в полной мере. Строительство ГЭС — еще один важный шаг на пути освоения гидроэнергетического потенциала региона, который создаст рабочие места и положительно скажется на благосостоянии жителей», — сказал депутат Госдумы ФС РФ.